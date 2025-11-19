Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend auf grünem Terrain

Blick auf Visa-Kurs

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 322,48 USD zu.

Die Visa-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 322,48 USD. Den Tageshöchststand markierte die Visa-Aktie bei 324,49 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 322,20 USD. Bisher wurden via New York 608.424 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 375,51 USD. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 14,12 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 299,05 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 7,26 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,36 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,69 USD je Visa-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 396,40 USD.

Visa gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,62 USD, nach 2,65 USD im Vorjahresvergleich. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,72 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 22.01.2026 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 12,79 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

