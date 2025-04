Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Montagnachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 325,48 USD ab.

Das Papier von Visa gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 325,48 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Visa-Aktie bis auf 324,91 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 329,00 USD. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 101.073 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 366,53 USD. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 12,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.07.2024 bei 252,74 USD. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 28,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Visa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,40 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 393,00 USD.

Am 30.01.2025 hat Visa die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 USD gegenüber 2,40 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,51 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Visa wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen. Visa dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.04.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,28 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor einem Jahr abgeworfen

Erste Schätzungen: Visa präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen