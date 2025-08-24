Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend nahe Vortagesniveau

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa zeigt am Dienstagabend wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Visa-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 348,79 USD.

Die Visa-Aktie bewegte sich um 20:05 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 348,79 USD. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 353,36 USD. Der Kurs der Visa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 347,45 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 348,69 USD. Zuletzt wechselten via New York 351.499 Visa-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 375,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 7,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.08.2024 bei 267,67 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,40 USD je Visa-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 385,40 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 29.07.2025. In Sachen EPS wurden 2,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 2,40 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,90 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,17 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,85 USD je Aktie.

