Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zieht am Nachmittag an

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Visa. Das Papier von Visa konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 351,68 USD.

Die Visa-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 351,68 USD. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 353,10 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 350,71 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 117.269 Visa-Aktien.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 375,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 267,67 USD erreichte der Anteilsschein am 29.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,89 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,40 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 385,40 USD für die Visa-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Visa am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,17 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,90 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,85 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 5 Jahren verdient

Amazon Visa-Card - Vor- und Nachteile der neuen Amazon-Kreditkarte