Vodafone Group Aktie News: Anleger schicken Vodafone Group am Mittag ins Plus

Um 11:48 Uhr sprang die Vodafone Group-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 0,836 GBP zu. Kurzfristig markierte die Vodafone Group-Aktie bei 0,846 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,829 GBP eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.617.130 Vodafone Group-Aktien.

Bei 1,321 GBP erreichte der Titel am 26.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Vodafone Group-Aktie liegt somit 36,711 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,810 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,063 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vodafone Group-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1,09 GBP für die Vodafone Group-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vodafone Group am 16.05.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.638,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.388,00 EUR in den Büchern standen.

Am 14.11.2023 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Vodafone Group veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

In der Vodafone Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,094 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vodafone Group-Aktie

Vodafone-Aktie abverkauft: Vodafone streicht 11.000 Stellen - Geschäft stagniert

Deutsche Telekom-Aktie höher: Deutsche Telekom will Handynetz an Autobahnen verbessern

Deutsche Telekom-, Vodafone- und Telefonica Deutschland-Aktien: Behörde könnte Bußgelder gegen Netzbetreiber verhängen

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock