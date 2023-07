Vodafone Group Aktie News: Vodafone Group gewinnt am Montagmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vodafone Group gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vodafone Group nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,1 Prozent auf 0,765 GBP.

Das Papier von Vodafone Group konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 4,1 Prozent auf 0,765 GBP. In der Spitze gewann die Vodafone Group-Aktie bis auf 0,773 GBP. Bei 0,745 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden heute 14.120.846 Vodafone Group-Aktien gehandelt.

Am 26.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,293 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vodafone Group-Aktie derzeit noch 68,984 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,697 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vodafone Group-Aktie 8,884 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1,04 GBP.

Vodafone Group veröffentlichte am 16.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.638,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.388,00 EUR in den Büchern standen.

Vodafone Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Vodafone Group-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Vodafone Group im Jahr 2024 0,085 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vodafone Group-Aktie

1&1-Aktie stärker: 1&1 erzielt im Streit um Werbung mit Telekom einen Teilerfolg vor Gericht

Vodafone setzt für geplante NFT-Kollektion auf Cardano

Vodafone-Aktie sinkt: Vodafone schließt Stromabnahme-Vertrag mit Iberdrola - Iberdrola-Aktie leichter