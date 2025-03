Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 107,65 EUR nach.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 107,65 EUR abwärts. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 105,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,55 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 730.368 Aktien.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 19,46 Prozent Luft nach oben. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,74 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 112,70 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,47 Prozent auf 78,48 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 78,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,95 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Porsche-Aktie unter Druck: Porsche-Gewinn bricht ein - aber stabile Dividende

VW-Aktie aber fest: Bundesrichter befassen sich mit VW-Betriebsratsvergütungen

Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels steigen