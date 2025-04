Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag höher

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 91,20 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 91,20 EUR. Bei 91,62 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,86 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 274.725 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,95 EUR erreichte der Titel am 29.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,91 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 13,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2024 mit 6,36 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,47 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 114,50 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 11.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,31 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 87,38 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 87,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

