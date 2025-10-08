DAX24.478 +0,4%Est505.633 +0,4%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,98 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.553 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,10 +0,6%Gold4.037 +1,3%
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

08.10.25 09:28 Uhr

08.10.25 09:28 Uhr
Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 26,61 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
26,83 EUR -0,04 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 26,61 EUR. Die Vonovia SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,61 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 26,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.361 Vonovia SE-Aktien.

Bei einem Wert von 32,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 19,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 10,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Vonovia SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,26 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,82 EUR aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Vonovia SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach -0,95 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 1,64 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Vonovia SE am 05.11.2025 präsentieren. Am 11.11.2026 wird Vonovia SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,94 EUR je Aktie in den Vonovia SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vonovia-Aktie in Grün: Bereitschaft für Bau von Bundeswehr-Wohnungen signalisiert

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
