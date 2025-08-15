DAX24.307 -0,2%ESt505.429 -0,4%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.287 -2,0%Euro1,1682 -0,3%Öl66,09 -0,1%Gold3.349 +0,4%
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE präsentiert sich am Vormittag fester

18.08.25 09:25 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Zuletzt sprang die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 28,70 EUR zu.

Die Vonovia SE-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 28,70 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE-Aktie bis auf 28,70 EUR. Bei 28,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.002 Vonovia SE-Aktien.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Gewinne von 18,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 16,27 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,22 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,26 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,60 EUR.

Vonovia SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,64 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Am 11.11.2026 wird Vonovia SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,10 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

