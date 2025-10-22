DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,00 -3,2%Nas22.764 -0,8%Bitcoin93.391 -0,3%Euro1,1614 +0,1%Öl62,84 +1,9%Gold4.031 -2,3%
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag ohne große Veränderung

22.10.25 16:08 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Vonovia SE zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Vonovia SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 27,85 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
27,94 EUR 0,48 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 27,85 EUR bewegte sich die Vonovia SE-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Vonovia SE-Aktie bis auf 28,11 EUR zu. Die Vonovia SE-Aktie sank bis auf 27,79 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,94 EUR. Bisher wurden heute 739.371 Vonovia SE-Aktien gehandelt.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE-Aktie 13,72 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Vonovia SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,22 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,26 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,82 EUR für die Vonovia SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,64 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.11.2026 wird Vonovia SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 1,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
02.07.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

