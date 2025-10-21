Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Dienstagvormittag in Grün

Blick auf Vonovia SE-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Zuletzt stieg die Vonovia SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 27,63 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 27,63 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE-Aktie sogar auf 27,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,63 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24.237 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Bei 32,27 EUR erreichte der Titel am 22.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 16,79 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 13,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,82 EUR je Vonovia SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE am 06.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -0,95 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,21 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vonovia SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

