Vonovia SE Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 27,46 EUR abwärts.

Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 27,46 EUR. In der Spitze büßte die Vonovia SE-Aktie bis auf 27,29 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,61 EUR. Bisher wurden via XETRA 641.654 Vonovia SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 32,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,84 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 14,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,22 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,26 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,82 EUR je Vonovia SE-Aktie aus.

Vonovia SE veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vonovia SE ein EPS von -0,95 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE im vergangenen Quartal 1,64 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Vonovia SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

