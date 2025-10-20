Vonovia SE Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE am Mittag ins Minus

DAX24.132 +1,3%Est505.652 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.281 +2,2%Euro1,1657 ±-0,0%Öl61,00 -0,6%Gold4.258 +0,2%
So entwickelt sich Vonovia SE

20.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Vonovia SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 27,44 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
27,42 EUR -0,33 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vonovia SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 27,44 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Vonovia SE-Aktie bis auf 27,29 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,61 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 337.297 Vonovia SE-Aktien.

Am 19.10.2024 markierte das Papier bei 32,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 12,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,26 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE 1,22 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,82 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -0,95 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vonovia SE-Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

