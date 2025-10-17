Vonovia SE Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Vonovia SE

Vonovia SE im Blick

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 27,49 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 27,49 EUR. Die Vonovia SE-Aktie sank bis auf 27,40 EUR. Bei 27,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Vonovia SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 740.052 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 32,83 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,43 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Abschläge von 12,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 EUR. Analysten bewerten die Vonovia SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,82 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vonovia SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,94 EUR je Vonovia SE-Aktie belaufen.

