Vonovia SE Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Vonovia SE
Die Aktie von Vonovia SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 27,49 EUR.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 27,49 EUR. Die Vonovia SE-Aktie sank bis auf 27,40 EUR. Bei 27,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Vonovia SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 740.052 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 32,83 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,43 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Abschläge von 12,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 EUR. Analysten bewerten die Vonovia SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,82 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vonovia SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,94 EUR je Vonovia SE-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|09.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
