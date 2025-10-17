DAX23.864 -1,7%Est505.610 -0,8%MSCI World4.272 -0,5%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.437 -0,6%Bitcoin90.789 -1,7%Euro1,1664 -0,2%Öl60,92 -0,2%Gold4.243 -1,9%
Vonovia SE im Blick

Vonovia SE Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Vonovia SE

17.10.25 16:08 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Vonovia SE

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 27,49 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 27,49 EUR. Die Vonovia SE-Aktie sank bis auf 27,40 EUR. Bei 27,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Vonovia SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 740.052 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 32,83 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,43 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Abschläge von 12,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 EUR. Analysten bewerten die Vonovia SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,82 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vonovia SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,94 EUR je Vonovia SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
