Vonovia SE im Fokus

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE reagiert am Vormittag positiv

17.10.25 09:22 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE reagiert am Vormittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
27,78 EUR -0,21 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 28,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Vonovia SE-Aktie bis auf 28,03 EUR. Bei 27,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Vonovia SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45.024 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,83 EUR) erklomm das Papier am 18.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,25 Prozent. Bei 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 14,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,22 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,26 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,82 EUR für die Vonovia SE-Aktie aus.

Vonovia SE gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,94 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Nachrichten zu Vonovia SE

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
