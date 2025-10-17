DAX23.850 -1,7%Est505.601 -0,9%MSCI World4.283 -0,2%Top 10 Crypto14,39 -3,6%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1686 ±-0,0%Öl60,97 -0,1%Gold4.304 -0,5%
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE tendiert am Mittag tiefer

17.10.25 12:04 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE tendiert am Mittag tiefer

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 27,72 EUR.

Vonovia SE
27,48 EUR -0,51 EUR -1,82%
Um 11:48 Uhr ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 27,72 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE-Aktie bisher bei 27,64 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,99 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE-Aktie belief sich zuletzt auf 349.146 Aktien.

Bei 32,83 EUR erreichte der Titel am 18.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2025 (24,03 EUR). Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 13,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,22 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,26 EUR je Vonovia SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,82 EUR aus.

Am 06.08.2025 hat Vonovia SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -0,95 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,64 Mrd. EUR – ein Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

