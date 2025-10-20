Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Montagvormittag nahe Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 27,59 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Vonovia SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 27,59 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE-Aktie bei 27,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE-Aktie ging bis auf 27,57 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,61 EUR. Von der Vonovia SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.771 Stück gehandelt.

Am 19.10.2024 markierte das Papier bei 32,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE-Aktie 14,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,26 EUR, nach 1,22 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE-Aktie bei 34,82 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,95 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 1,64 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Vonovia SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

