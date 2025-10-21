DAX24.313 +0,2%Est505.694 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.334 -1,8%Euro1,1625 -0,2%Öl61,45 +0,8%Gold4.258 -2,3%
Aktie im Fokus

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

21.10.25 12:05 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Vonovia SE zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Vonovia SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 27,56 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
27,46 EUR -0,04 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 27,56 EUR. Die Vonovia SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,69 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE-Aktie bis auf 27,43 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 305.865 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2024 bei 32,27 EUR. 17,09 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 14,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,26 EUR, nach 1,22 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE-Aktie bei 34,82 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,95 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vonovia SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Experten taxieren den Vonovia SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,94 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
