Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE reagiert am Mittag positiv

22.10.25 12:04 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE reagiert am Mittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 27,89 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
27,84 EUR 0,38 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE-Papiere um 11:49 Uhr 0,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE-Aktie bei 28,11 EUR. Bei 27,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 398.837 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Bei 32,08 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Mit Abgaben von 13,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Vonovia SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,22 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,26 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE-Aktie wird bei 34,82 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 hat Vonovia SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,64 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vonovia SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
