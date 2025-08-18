Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE schiebt sich am Dienstagmittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Vonovia SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 28,26 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 28,26 EUR zu. Die Vonovia SE-Aktie legte bis auf 28,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 28,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 231.380 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. 20,06 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,03 EUR am 26.03.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE-Aktie 17,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,26 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,60 EUR je Vonovia SE-Aktie aus.

Am 06.08.2025 hat Vonovia SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vonovia SE ein EPS von -0,95 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE im Jahr 2025 2,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

