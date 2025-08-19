DAX24.350 -0,3%ESt505.483 ±0,0%Top 10 Crypto15,87 +2,4%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.823 +1,0%Euro1,1638 -0,1%Öl66,57 +0,9%Gold3.326 +0,3%
Vonovia SE

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verteidigt Stellung am Vormittag

20.08.25 09:25 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verteidigt Stellung am Vormittag

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Vonovia SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,95 EUR.

Aktien
Vonovia SE
27,85 EUR -0,14 EUR -0,50%
Die Vonovia SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 27,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE-Aktie bei 28,01 EUR. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,93 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,95 EUR. Bisher wurden heute 39.178 Vonovia SE-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Kursplus von 21,40 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,60 EUR für die Vonovia SE-Aktie aus.

Am 06.08.2025 legte Vonovia SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -0,95 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1,64 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,10 EUR je Vonovia SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
06.08.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Vonovia SE BuyUBS AG
06.08.2025Vonovia SE BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
02.07.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

