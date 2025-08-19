Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verteidigt Stellung am Vormittag

Kurs der Vonovia SE

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Vonovia SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,95 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 27,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE-Aktie bei 28,01 EUR. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,93 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,95 EUR. Bisher wurden heute 39.178 Vonovia SE-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Kursplus von 21,40 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,60 EUR für die Vonovia SE-Aktie aus.

Am 06.08.2025 legte Vonovia SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -0,95 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1,64 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,10 EUR je Vonovia SE-Aktie.

