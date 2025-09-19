Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Vonovia SE im Blick

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Vonovia SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 26,01 EUR abwärts.

Der Vonovia SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 26,01 EUR. Das Tagestief markierte die Vonovia SE-Aktie bei 25,97 EUR. Bei 26,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 398.512 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,93 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 23,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 7,61 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,26 EUR, nach 1,22 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,82 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

