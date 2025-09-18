DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.202 +0,1%Nas22.562 +0,4%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1752 -0,3%Öl66,74 -1,2%Gold3.672 +0,8%
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Vonovia SE zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Vonovia SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 26,18 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 26,18 EUR. Die Vonovia SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,37 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE-Aktie bei 26,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,31 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.440.247 Vonovia SE-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,60 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2025 (24,03 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE-Aktie 8,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vonovia SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,22 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,26 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,82 EUR aus.

Vonovia SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -0,95 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Vonovia SE.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,93 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Vonovia-Aktie zieht leicht an: Daniel Riedl verlässt Vorstand

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor einem Jahr gekostet

Investment-Tipp Vonovia SE-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Nachrichten zu Vonovia SE

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
02.07.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

