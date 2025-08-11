Vonovia Aktie
Marktkap. 23,49 Mrd. EURDiv. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vonovia nach Zahlen von 38,60 auf 39,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal sei durch eine starke fundamentale Lage und zweistelliges prozentuales Wachstum bestimmt gewesen, schrieb Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei auch unter Bewertungsgesichtspunkten attraktiv. Die Abhängigkeit von geopolitischen Risiken sei gering/rob/mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Vonovia Buy
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
39,40 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,15 €
|Abst. Kursziel*:
39,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,19%
|
Analyst Name:
Simon Stippig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
