Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE steigt am Vormittag

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Vonovia SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 26,24 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 26,24 EUR. Die Vonovia SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,37 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,31 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.128 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2025 (24,03 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,26 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE-Aktionäre 1,22 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,82 EUR aus.

Am 06.08.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.11.2026 wird Vonovia SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE-Aktie in Höhe von 1,93 EUR im Jahr 2025 aus.

