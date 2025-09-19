Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Vonovia SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 26,04 EUR nach.

Die Vonovia SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 26,04 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE-Aktie bisher bei 25,97 EUR. Bei 26,13 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 818.381 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE-Aktie 30,30 Prozent zulegen. Bei 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,72 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,26 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE-Aktie bei 34,82 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE am 06.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -0,95 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1,64 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Vonovia SE-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,93 EUR je Aktie in den Vonovia SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

