Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 27,46 EUR ab.

Die Vonovia SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 27,46 EUR. Die Vonovia SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,46 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 384.544 Vonovia SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 32,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 14,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 12,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Vonovia SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,26 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,82 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE am 06.08.2025. Vonovia SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,95 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vonovia SE einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Vonovia SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

