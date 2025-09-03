Vossloh Aktie News: Vossloh kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Vossloh im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 83,70 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Vossloh-Aktie um 16:00 Uhr im Tradegate-Handel bei 83,70 EUR. Bei 84,30 EUR erreichte die Vossloh-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Vossloh-Aktie bis auf 82,90 EUR. Bei 83,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 2.035 Aktien.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 95,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 11,89 Prozent niedriger. Bei 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 51,79 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,14 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 24.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 331,50 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 292,00 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,59 EUR je Vossloh-Aktie.

