Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Kursentwicklung

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 86,80 EUR.

Um 11:45 Uhr sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 86,80 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vossloh-Aktie bisher bei 87,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,90 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 9.625 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 9,56 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 53,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 331,50 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 292,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 3,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Q2 zeigt steigende Dynamik

Was Analysten von der Vossloh-Aktie erwarten

Vossloh-Aktie mit Abgaben: Jefferies senkt Vossloh auf 'Hold' - Ziel hoch auf 95 Euro