Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit KursVerlusten

Blick auf Vossloh-Kurs

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 87,00 EUR.

Das Papier von Vossloh befand sich um 09:02 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 87,00 EUR ab. In der Spitze büßte die Vossloh-Aktie bis auf 86,80 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 87,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 411 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 95,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 9,31 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 53,62 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,57 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Vossloh mit einem Umsatz von insgesamt 331,50 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,53 Prozent gesteigert.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,59 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Q2 zeigt steigende Dynamik

Was Analysten von der Vossloh-Aktie erwarten

Vossloh-Aktie mit Abgaben: Jefferies senkt Vossloh auf 'Hold' - Ziel hoch auf 95 Euro