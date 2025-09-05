Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Vormittag an Boden

Vossloh im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vossloh. Das Papier von Vossloh konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 87,80 EUR.

Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:01 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 87,80 EUR. Die Vossloh-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 87,80 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 87,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 244 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Bei 95,10 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 117,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,10 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Am 24.07.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 331,50 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 292,00 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Vossloh rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,59 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

