Vossloh Aktie News: Vossloh verzeichnet am Nachmittag Verluste

Vossloh im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 87,70 EUR ab.

Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 1,9 Prozent auf 87,70 EUR nach. In der Spitze büßte die Vossloh-Aktie bis auf 87,10 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.942 Vossloh-Aktien.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 95,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,44 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 40,35 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 53,99 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Analysten bewerten die Vossloh-Aktie im Durchschnitt mit 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 EUR, nach 1,57 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 331,50 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 292,00 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,55 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Unveränderte EBIT-Marge 2025 erwartet

Vossloh-Aktie im Minus: Ausblick an abgeschlossene Sateba-Übernahme angepasst

Vossloh: Q2 zeigt steigende Dynamik