Vossloh Aktie News: Vossloh zieht am Mittag deutlich an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Vossloh. Zuletzt wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,5 Prozent auf 85,60 EUR nach oben.

Das Papier von Vossloh legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 6,5 Prozent auf 85,60 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,90 EUR zu. Bei 81,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28.992 Vossloh-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Bei 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 1,25 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 331,50 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 292,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vossloh-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 3,54 EUR im Jahr 2025 aus.

