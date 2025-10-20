Vossloh Aktie News: Vossloh reagiert am Montagnachmittag positiv

So bewegt sich Vossloh

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 84,40 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere um 15:51 Uhr 5,0 Prozent. Der Kurs der Vossloh-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,90 EUR zu. Bei 81,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.104 Vossloh-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 109,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 86,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 331,50 Mio. EUR im Vergleich zu 292,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Vossloh die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2025 3,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

