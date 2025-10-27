DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +5,8%Nas23.583 +1,6%Bitcoin99.239 +0,8%Euro1,1639 +0,1%Öl65,98 +0,4%Gold3.995 -2,1%
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- Bitcoin zieht deutlich an -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
NORMA-Aktie: Prognose bestätigt - Wertberichtigung wird einkalkuliert
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
Fokus auf Aktienkurs

Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagnachmittag auf grünem Terrain

27.10.25 16:08 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Vossloh zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Vossloh legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 84,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
84,40 EUR 0,90 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 84,30 EUR. In der Spitze gewann die Vossloh-Aktie bis auf 85,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.861 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 40,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,14 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,50 EUR aus.

Vossloh ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 331,50 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 292,00 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,55 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Verändertes Chance-Risiko-Profil

Abstufung belastet Vossloh-Aktie stark

Vossloh: Unveränderte EBIT-Marge 2025 erwartet

Nachrichten zu Vossloh AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

