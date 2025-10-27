DAX24.229 -0,1%Est505.698 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,74 +5,8%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.973 +0,5%Euro1,1643 +0,1%Öl65,62 -0,1%Gold4.031 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA Porsche vz. PAG911 Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Novo Nordisk, Highland Critical Minerals im Fokus
Top News
Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus
Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zeigt sich zum Wochenauftakt behauptet Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zeigt sich zum Wochenauftakt behauptet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Blick auf Aktienkurs

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag gefragt

27.10.25 12:04 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Vossloh. Das Papier von Vossloh konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 85,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
85,50 EUR 2,00 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vossloh-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 85,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 85,90 EUR. Bei 84,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 14.725 Vossloh-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 52,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,50 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 24.07.2025. Es stand ein EPS von 1,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 331,50 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 292,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vossloh-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,55 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Verändertes Chance-Risiko-Profil

Abstufung belastet Vossloh-Aktie stark

Vossloh: Unveränderte EBIT-Marge 2025 erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vossloh

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vossloh

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Nachrichten zu Vossloh AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vossloh AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen