Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Vossloh. Das Papier von Vossloh konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 85,00 EUR.

Die Vossloh-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 85,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 85,90 EUR. Bei 84,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 14.725 Vossloh-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 52,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,50 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 24.07.2025. Es stand ein EPS von 1,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 331,50 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 292,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vossloh-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,55 EUR je Aktie.

