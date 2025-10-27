Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagvormittag stabil

Kursentwicklung

Die Aktie von Vossloh hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 84,00 EUR zeigte sich die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 84,00 EUR zeigte sich die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Die Vossloh-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 84,40 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Vossloh-Aktie ging bis auf 82,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 84,40 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 3.093 Aktien.

Bei 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 13,21 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 51,96 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,50 EUR an.

Vossloh ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 EUR, nach 1,57 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 331,50 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 30.10.2025 gerechnet. Am 29.10.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

