Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Mittag an Fahrt

24.10.25 12:04 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Vossloh. Das Papier von Vossloh legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 84,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
84,30 EUR 0,40 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:43 Uhr ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 84,30 EUR. Bei 85,40 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 84,50 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 18.751 Aktien.

Bei 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 11,36 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 40,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 108,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,10 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 24.07.2025. Das EPS lag bei 1,25 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 331,50 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 292,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2025 3,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

