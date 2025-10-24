Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Mittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Vossloh. Das Papier von Vossloh legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 84,30 EUR.

Um 11:43 Uhr ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 84,30 EUR. Bei 85,40 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 84,50 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 18.751 Aktien.

Bei 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 11,36 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 40,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 108,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,10 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 24.07.2025. Das EPS lag bei 1,25 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 331,50 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 292,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2025 3,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

