Vossloh Aktie News: Vossloh macht am Freitagvormittag Boden gut

24.10.25 09:22 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Vossloh. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 85,10 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
84,80 EUR 0,90 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Vossloh konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 85,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Vossloh-Aktie bis auf 85,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 15.172 Stück.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 95,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 11,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 52,59 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vossloh-Aktie bei 86,50 EUR.

Vossloh veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 292,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 331,50 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Vossloh rechnen Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,55 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

