Vossloh Aktie News: Vossloh verteuert sich am Mittag

Die Aktie von Vossloh zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 84,40 EUR.

Das Papier von Vossloh legte um 11:44 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 84,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vossloh-Aktie bisher bei 84,80 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,40 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 732 Stück gehandelt.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 95,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 11,16 Prozent niedriger. Bei 40,35 EUR fiel das Papier am 26.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,50 EUR.

Vossloh ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 331,50 Mio. EUR gegenüber 292,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 30.10.2025 gerechnet. Am 29.10.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,55 EUR fest.

