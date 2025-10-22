Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 83,20 EUR abwärts.

Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:39 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 83,20 EUR. Bei 82,90 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 83,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.236 Vossloh-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 51,50 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,19 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh-Aktie wird bei 86,50 EUR angegeben.

Am 24.07.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,53 Prozent auf 331,50 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2025 3,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

