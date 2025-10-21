Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 84,30 EUR nach.

Um 11:45 Uhr fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 84,30 EUR ab. Bei 83,90 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 11.296 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 11,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,35 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 52,14 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 24.07.2025 vor. Das EPS lag bei 1,25 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent auf 331,50 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 292,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

