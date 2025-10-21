DAX24.292 +0,1%Est505.685 +0,1%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1621 -0,2%Öl60,80 -0,2%Gold4.276 -1,8%
Notierung im Fokus

Vossloh Aktie News: Vossloh zieht am Dienstagvormittag an

21.10.25 09:22 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh zieht am Dienstagvormittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 85,80 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
84,90 EUR 0,20 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 85,80 EUR. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 85,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 85,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.965 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Bei 95,10 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Mit einem Kursverlust von 52,97 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,10 EUR aus. Analysten bewerten die Vossloh-Aktie im Durchschnitt mit 86,50 EUR.

Am 24.07.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 331,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 292,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vossloh-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,55 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

