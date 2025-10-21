Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 83,10 EUR nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die Vossloh-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 83,10 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vossloh-Aktie bisher bei 82,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.315 Vossloh-Aktien.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 95,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 12,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 105,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,50 EUR aus.

Am 24.07.2025 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 331,50 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 292,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Am 29.10.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 3,55 EUR je Aktie aus.

