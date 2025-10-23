Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Nachmittag ins Minus

DAX24.180 +0,1%Est505.664 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.892 +0,7%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1615 ±0,0%Öl65,57 +1,9%Gold4.145 +1,3%
Vossloh im Fokus

23.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 83,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
84,40 EUR 0,80 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vossloh-Aktie wies um 15:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 83,70 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 83,30 EUR. Bei 83,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.233 Vossloh-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (95,10 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 51,79 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,50 EUR je Vossloh-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 24.07.2025. Es stand ein EPS von 1,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 331,50 Mio. EUR gegenüber 292,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,55 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

