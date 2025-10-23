Vossloh Aktie News: Vossloh präsentiert sich am Vormittag fester

Vossloh im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 84,40 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere um 09:05 Uhr 0,7 Prozent. Bei 84,40 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 617 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 86,50 EUR an.

Am 24.07.2025 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,25 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie eingefahren. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 331,50 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

