Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Dienstagnachmittag tief südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 10,7 Prozent auf 76,10 EUR.

Die Vossloh-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 10,7 Prozent auf 76,10 EUR. Die Vossloh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 75,70 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 82,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 93.178 Vossloh-Aktien.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 95,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 88,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,50 EUR.

Am 24.07.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 331,50 Mio. EUR gegenüber 292,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Vossloh die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,55 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

