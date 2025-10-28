DAX24.290 -0,1%Est505.707 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,55 -2,5%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.058 +0,1%Euro1,1652 ±0,0%Öl64,86 -1,4%Gold3.927 -1,6%
Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagmittag mit kräftigen Verlusten

28.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vossloh. Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 9,7 Prozent auf 76,90 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
76,50 EUR -8,50 EUR -10,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Vossloh befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 9,7 Prozent auf 76,90 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Vossloh-Aktie ging bis auf 76,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 53.951 Vossloh-Aktien.

Bei 95,10 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,67 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 40,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,50 EUR je Vossloh-Aktie an.

Vossloh veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 331,50 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 292,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vossloh-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,55 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Nachrichten zu Vossloh AG

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

