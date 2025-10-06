Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart tendiert am Montagabend nordwärts

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Walmart. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 102,35 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 102,35 USD zu. In der Spitze gewann die Walmart-Aktie bis auf 103,06 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 101,88 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 827.646 Walmart-Aktien umgesetzt.

Bei 106,10 USD erreichte der Titel am 18.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,98 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 29,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Walmart-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,830 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,931 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 114,33 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 21.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walmart 0,56 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walmart im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 177,40 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 169,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Walmart wird am 20.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 24.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,61 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

